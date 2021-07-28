Участница группы Pussy Riot пожаловалась на угрозы физической расправы со стороны организации «Мужское государство»

Участница группы Pussy Riot, режиссер Анна Кузьминых пожаловалась на угрозы физической расправы со стороны организации «Мужское государство». Об этом сообщил участник группы Александр Софеев. Ранее в телеграм-канале движения появилось сообщение с номером телефона и адресом активистки. В публикации говорится, что Кузьминых ведет лекции о феминизме, получает деньги из-за границы, а также собирала подписи за выдвижение Любови Соболь в Госдуму. Сторонников движения призвали «поработать» с активисткой, «чтобы она даже боялась на улицу выходить». На данный момент ее страница в Инстаграме удалена.

Ранее Кузьминых и нескольких других участников Pussy Riot дважды арестовывали в Москве по статье о неповиновении полиции. После этого она сказала, что хочет уехать из России.