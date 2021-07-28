Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и президент США Джо Байден обсудили ситуацию в Белоруссии

Встреча состоялась сегодня в комнате Рузвельта около Овального кабинета Белого дома, рассказал телеканалу «Дождь» советник Тихановской Франак Вячорка. По его словам, там так же присутствовали ближайшие советники Байдена, в том числе советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала американскому лидеру о том, как изменилась ситуация в стране за последнее время, но, по ее словам, Байден «отлично осведомлен» обо всем что там происходит. Как сказал Вячорка, они «обсудили каким образом сделать репрессии для режима Лукашенко более дорогими, чтобы заставить его пойти на уступки, чтобы новые президентские выборы произошли уже в ближайшем будущем». Вячорка отметил, что Тихановская ожидает поддержку от Вашингтона в международных организациях, таких как ООН и ОБСЕ, а также помощь преследуемым журналистам и представителям гражданского общества.

