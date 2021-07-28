Таганский суд Москвы признал законными решения по делам об административных нарушениях в отношении Facebook и Twitter

Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. В мае суд признал Facebook виновным в восьми правонарушениях, связанных с неудалением запрещенного российским законодательством контента, и оштрафовал в общей сложности на 26 миллионов рублей. О каком именно контенте идет речь, в сообщении суда не говорилось. Позднее по той же статье в рамках трех дел на 9,5 миллионов оштрафовали Twitter.

