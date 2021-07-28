Google обязал всех сотрудников, которые намереваются работать в офисах компании, пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в письме гендиректора корпорации Сундара Пичаи. По его словам, эта политика начнет внедряться в США в ближайшие недели, а в ближайшие месяцы распространится на другие регионы. Он пояснил, что реализация данного решения будет зависеть от местных условий и доступности вакцины в странах и регионах, где расположены офисы. Пичаи также объявил о продлении до середины октября глобальной политики компании о добровольной работе на дому.