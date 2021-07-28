Президент Гватемалы объявил об отмене контракта на поставку 8 миллионов доз вакцины «Спутник V»

Центральноамериканское государство заплатило за это 80 миллионов долларов, но получило только 550 тысяч доз. Москва пообещала ускорить поставку остальных. Тем не менее, сейчас правительство страны решило пересмотреть соглашение и уже ведет переговоры о поставках вакцины с компаниями Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer.