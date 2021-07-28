Против уральского политолога Федора Крашенинникова возбудили уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Речь идет об Игнате Артеменко, который уже проходил потерпевшим по делу Алексея Навального. Крашенинникова обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство пенсионера. При этом в деле ветеран не фигурирует как пострадавший, — сказал Крашенинников в эфире телеканала «Дождь». Крашенинников добавил, что суд не мог бы отправить его под стражу, поскольку ранее он не был судим.

Поводом для преследования политолога стал его пост в телеграм-канале. При этом в постановлении не уточняется, о какой конкретно публикации идет речь. Сам автор предположил, что это его запись в фейсбуке, сделанная еще в феврале, когда он прокомментировал суд над Навальным за оскорбление ветерана. Оппозиционера тогда оштрафовали на 850 тысяч рублей. Сам Крашенинников сейчас находится в Литве и в Россию возвращаться не собирается.