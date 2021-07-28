Издательство, опубликовавшее книгу о бизнесменах из ближнего круга Владимира Путина изменит текст и принесет извинения

Совладелец Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен отзывают свои претензии, а издательство Харпер Коллинз изменит текст книги «Люди Путина». Королевский адвокат Хью Томлинсон, представляющий истцов, говорит, что речь идет о трех абзацах. Кроме того, издательство извинится за то, что автор Кэтрин Белл не обратилась за комментариями к фигурирующим в книге бизнесменам. В течении недели этот текст появится на сайте издательства. Отдельно в высоком суде Лондона будет рассмотрен иск Романа Абрамовича, которого в книге обвинили в том, что он купил клуб Челси по прямому указанию Президента России для того, чтобы внедрится в лондонское общество и коррумпировать британскую элиту. Кроме того, по утверждению Белл он был кассиром Путина.

Кроме того, иски к издательству в Высокий суд Лондона подали бизнесмен Шалва Чигиринский и компания Роснефть.