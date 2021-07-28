Президент США Джо Байден встретился в Белом Доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая прилетела в Вашингтон по приглашению Госдепа.

«Для меня было честью встретиться со Светланой Тихановской этим утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека, — написал в твиттере президент США Джо Байден после встречи в Белом Доме со Светланой Тихановской. Сама лидер белорусской оппозиции в интервью Настоящему Времени рассказала, что встреча с Байденом была недолгой, около 15 минут, но «теплой». «Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси. И я донесла до господина президента наши месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая – это наша борьба против насилия, против беззакония. Я уезжаю из Белого дома с уверенностью, что США будет с белорусами – и сейчас, и потом», сказала Тихановская.

Светлана Тихановская находится в США с 18 июля — за время пребывания в Вашингтоне она посетила акцию протеста белорусской оппозиции на Фридос Плаза в столице, встретился с Госсекретарём США Энтони Блинкеном, замгоссекретаря Викторией Нуланд, советником Госдепа Дереком Шолле и послом США в Беларуси Джули Фишер. Встречу с Блинкеном Тихановская назвала очень продуктивной — лидер белорусской оппозиции призвала госсекретаря США не колебаться в принятии новых санкций в отношении режима Александра Лукашенко.

По итогам встречи с Джо Байденом и представителями Госдепа США Светлана Тихановская заявила, что уезжает с уверенностью в том, что было проговорено на встречах, будет выполнено.