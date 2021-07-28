Мосгортранс и Московский метрополитен подали в суд на межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта

Причиной стали сообщения о массовых отстранениях от работы сотрудников, которые отказались делать прививку от коронавируса. В иске, который направлен в арбитражный суд Москвы, говорится, что ведомство сочло неверным и порочащим деловую репутацию письмо профсоюза в КПРФ. Оно было опубликовано в интернет-издании «Открытые медиа». Мосгортранс требует отозвать письмо и опровергнуть имеющиеся в нем сведения, — сообщил телеканалу «Дождь» глава профсоюза Юрий Дашков. Он пообещал проводить акции с требованием прекратить давление на независимый профсоюз.