Участница Pussy Riot Анна Кузьминых сообщила об угрозах физической расправы от представителей «Мужского государства»

В сообществах организации опубликованы ее телефон и адрес, — сообщил интернет-изданию «МБХ Медиа» участник группы Александр Софеев. Ранее он сам, а также еще несколько участников Pussy Riot уехали из России. Причиной стало преследование и повторные аресты по статье о неповиновении полиции. О намерении покинуть страну говорила и Анна Кузьминых после того, как отбыла административный арест вместе с участниками Pussy Riot.