В российском МИДе положительно оценили российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве

Они носили конструктивный характер, — сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, стороны смогли широко представить позиции друг другу. Российская сторона услышала и критические комментарии в свой адрес, а также мнение о том, как продолжать дальнейшую работу. Рябков, который также является главой российской делегации на переговорах, добавил, что американцы на 100% отработали свою повестку по вопросам стратегической стабильности, в которой для России не было неожиданностей как таковых. Новая встреча ожидается в конце сентября.