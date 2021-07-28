Российские спортсмены завоевали три серебряные и две бронзовые медали в пятый день Олимпийских игр в Токио

Серебро выиграли пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также вторыми стали мужская и женская команды по баскетболу 3х3, мужчины в финале уступили латвийцам, женщины — американкам.

Бронзовые награды достались дзюдоистке Мадине Таймазовой и гимнасту Никите Нагорному в дисциплине личное многоборье.

Всего в среду было разыграно 23 комплекта наград.

Российская команда после пяти дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место у японцев, второе – у китайцев, третье – у американцев.

Завтра в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей.

