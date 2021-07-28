Девятилетняя москвичка, никогда не ходившая в школу, сдала экзамены в МГУ

Она поступает на факультет психологии. Девочка предоставила результаты ЕГЭ и сдала дополнительные вступительные испытания в университет. Сейчас идет процесс конкурсного отбора, — сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий. Зачисление пройдет 17 августа. По словам отца девочки, даже если она не пройдет на бюджет, семья намерена заплатить за обучение. Родители считают, что она сможет учиться в главном вузе страны, но ей придется организовать индивидуальный формат учебного процесса, возможно, со свободным посещением. Ректор пообещал при необходимости помощь психологов.