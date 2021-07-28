Жителям Нью-Йорка пообещали по 100 долларов за прививку от коронавируса

С пятницы деньги начнут получать те, кто сделали первый укол в одном из городских пунктов вакцинации, — говорится в твиттере мэрии. По словам главы Нью-Йорка Билла де Блазио, для этих целей медики специально запаслись 10 миллионами доз вакцины. За последние сутки в Нью-Йорке выявили свыше 900 новых случаев ковид-19, свыше ста из них потребовалась госпитализация. Это уже не первая попытка властей города простимулировать темпы вакцинации. В мае власти штата организовали лотерею среди привившихся, в розыгрыше участвовало 5 миллионов долларов.