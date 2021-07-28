Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом

В интервью телеканалу «Настоящее время» (внесен Минюстом в список иноагентов) Тихановская выразила уверенность в том, что Америка продолжит поддерживать белорусских граждан. Тихановская подчеркнула, что не собирается взять власть в Белоруссии и участвовать в следующих выборах, а хочет, чтобы гражданам страны вернули право выбирать своего президента.