Туристы из России пока не жалуются на пожары в Турции и не отменяют поездки. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«По информации от генерального консульства в Анталье жалоб и обращений российских граждан по причине пожара не было. Туристические отели находятся вдалеке от пожара, мы знаем, что действительно возник локальный пожар, с которым справляются, в том числе, с помощью авиационной техники и вертолетов. Обращений туристов с просьбой аннуляции или перебронирования гостиниц также не поступало» – сообщил Горин.

Лесные пожары вспыхнули в Манавгатском районе Антальи в четырех разных местах.