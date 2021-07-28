Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян впервые с начала пандемии

По сравнению со вторым кварталом прошлого года, они выросли на 6,8%. Как пишет РБК, это ожидаемое повышение, поскольку базой сравнения является период, ставший низшей точкой падения доходов в первую волну пандемии. При этом реальные располагаемые доходы населения остаются ниже соответствующего доковидного периода 2019 года на 0,8%. Кварталом ранее этот разрыв составлял 1,9%.