Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

После этого он написал в Твиттере, что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека. Тихановская, в свою очередь, сообщила в телеграм-канале, что в ходе беседы попросила Байдена помочь Белоруссии перейти к демократии ненасильственными методами. Она назвала это моральным долгом США.

