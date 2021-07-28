Двоих волонтеров штаба кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Кирилла Гончарова арестовали на пять суток

Об этом политик написал в телеграм-канале. Ивана Дорофеева и Антона Сурина задержали вместе с Гончаровым в понедельник вечером во время встречи с избирателями. Гончаров тогда попытался распилить забор вокруг стройки, которую он называет незаконной. Волонтеров признали виновными в неповиновении полиции.