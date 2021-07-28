В Кремле отрицают ведение кампании против кандидата в канцлеры Германии от партии «зеленых» Анналены Бербок

«Это неправда», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg. По словам источников агентства, политик представляет угрозу интересам Москвы. Особую озабоченность вызывает ее критика «Северного потока-2». Издание отмечало, что российские власти готовы пройти на все, чтобы помешать Бербок выиграть выборы.