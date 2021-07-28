Прокуратура просит запретить Соболь на 2 года покидать жилище с 22 до 6 часов и организовывать митинги – адвокат

Прокуратура просит запретить политику Любови Соболь на 2 года покидать жилище с 22 до 6 утра и организовывать митинги. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

«Не покидать жилище в период с 22 до 6 утра, не участвовать в митингах, не организовывать их, 4 раза в месяц являться в инспекцию, чтобы отмечаться, и не выезжать за пределы муниципального образования. Что такое муниципальное образование она [прокурор] не пояснила — город это или непосредственно район» – рассказал Воронин.

Адвокат отметил, что эти ограничения даже строже тех, которые введены в отношении Соболь сейчас. «Сейчас Любовь может выезжать за пределы Москвы и Московской области, главное, чтобы она вернулась домой до восьми вечера. А так получается, что она не сможет даже выехать в худшем случае за пределы района, в лучшем случае — Москвы. Поэтому на наш взгляд, конечно, это предложение совершенно несоразмерно» – говорит Воронин.

Защита, по его словам, считает, что прокуратура должна отказаться от обвинений. «Они в очередной раз говорили эти не очень понятные вещи, что Любовь подстрекала неопределенный круг лиц к совершению преступления. Невозможно подстрекать неопределенный круг лиц. Если будет вынесен обвинительный приговор, мы в любом случае будем его обжаловать» — заключил Воронин.

Любовь Соболь проходит обвиняемой по «санитарному делу», возбужденному после январской акции в поддержку Алексея Навального.