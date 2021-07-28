Президент США Джо Байден встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской

Об этом сам американский лидер написал в Твиттере. Он отметил, что для него это было большой честью и что Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в усилиях по воцарению демократии и универсальных прав человека. На прикрепленной к посту фотографии Байден и Тихановская беседуют в Белом доме. На обоих надеты маски. О прошедших переговорах сообщила также и Тихановская, не раскрыв их подробностей. В интервью интернет-изданию «Настоящее время», которое Минюст признало иноагентом, политик подчеркнула, что ранее обсуждала с госсекретарем Энтони Блинкеном вопросы преследования протестующих, репрессии против журналистов и инцидент с посадкой самолета Ryanair. Накануне источник ТАСС сообщал, что Вашингтон продолжает работать над новыми санкциями в отношении Белоруссии, объявить которые планируется в ближайшие несколько недель.
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