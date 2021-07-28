Издатель книги «Люди Путина» удалит все фрагменты, из-за которых на него подали в суд миллиардеры Фридман и Авен

Издатель книги «Люди Путина» удалит все фрагменты, из-за которых на него подали в суд российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в Высоком суде Лондона адвоката, представляющего их интересы. В рамках мирового соглашения британское издательство HarperCollins разместит заявление о компромиссном решении спора на своем сайте и выступит с извинениями за то, что автор книги Кэтрин Белтон во время ее написания не обратилась к предпринимателям за комментарием. Об иске совладельца «Альфа Групп» и председателя совета директоров «Альфа-Банка» в начале мая сообщала газета Financial Times. Как сообщалось, претензии Авена связаны не с клеветой, а с защитой персональных данных.

Книга «Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад» вышла в Великобритании весной прошлого года. В ответ на иски издательство ранее назвало работу бывшей корреспондентки Financial Times в Москве авторитетной, важной и добросовестно выполненной, и заявило о намерении защищать свое право говорить о вопросах, представляющих значительный общественный интерес.