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20:02, 28 июля 2021

Обвинение запросило для Любови Соболь два года ограничения свободы по так называемому санитарному делу

Обвинение запросило для соратницы Алексея Навального Любови Соболь два года ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Это может грозить ей невозможностью покинуть даже собственный район, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Владимир Воронин. Воронин добавил, что в случае вынесения обвинительного приговора защита обязательно будет его обжаловать во всех инстанциях, поскольку дело имеет политическую мотивацию. В пресс-службе суда сообщили, что оглашение приговора намечено на 2 августа.

Напомним, дело было возбуждено после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Его фигурантами стали 10 человек. По версии следствия, своими призывами к участию в акции в соцсетях они создали угрозу массового заболевания.



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