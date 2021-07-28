Мосгортранс подал в суд на профсоюз работников общественного транспорта из-за сообщения о массовых отстранениях от работы за отказ прививаться от коронавируса. Об этом сообщил телеканалу «Дождь» глава профсоюза Юрий Дашков. В Мосгортрансе считают неверным и порочащим деловую репутацию письмо профсоюза в КПРФ, опубликованное интернет-изданием «Открытые медиа». Ведомство потребовало отозвать письмо и опровергнуть не соответствующее действительности сообщение. Дашков пообещал проводить акции с требованием прекратить давление на независимый профсоюз.