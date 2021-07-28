Ростуризм рекомендовал россиянам в турецкой провинции Анталья не покидать отели из-за крупных лесных пожаров

Пока жалоб от туристов не поступало, сообщает пресс-служба ведомства, отметив, что находится на связи с российским генконсульством. Ранее в дипмиссии сообщили, что, по их сведениям, россиян среди пострадавших нет, а все экскурсии в регионе приостановлены. Турецкие власти сегодня сообщили о более чем полусотне пострадавших, отметив, что пожар не представляет опасности для туристических объектов.