США по итогам переговоров с Россией объявили о своей приверженности к сокращению рисков вооруженных конфликтов

США по итогам переговоров с Россией по вопросам стратегической стабильности объявили о своей приверженности к сокращению рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны. Завтра Вашингтон проинформирует о результатах женевской встречи союзников по НАТО, — сообщили в Госдепартаменте. Там отметили, что в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы в области безопасности и возможности для нового контроля над ядерными вооружениями. Стороны договорились о новом раунде консультаций в сентябре.