Преображенский суд Москвы 2 августа огласит приговор Любови Соболь по так называемому санитарному делу

Преображенский суд Москвы 2 августа огласит приговор соратнице Алексея Навального Любови Соболь по так называемому санитарному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В ходе сегодняшнего заседания прокуратура затребовала для Соболь два года ограничения свободы. Это включает запрет выходить из дома в ночное время, посещение массовых мероприятий, выезжать за пределы своего муниципального образования. Политик вину не признает. Она просила суд ее оправдать.