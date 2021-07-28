53 человека пострадали в результате пожаров в турецкой провинции Анталия

Крупный лесной пожар вспыхнул недалеко от города Манагавт. Турецкий министр лесного и сельского хозяйства Бекир Пакдемирли, которого цитирует ТАСС, рассказал, что пришлось эвакуировать 4 района. Причины возгорания неизвестны, но власти пока не исключают все версии. В стране стоит аномальная жара. Температура поднимается до 40 градусов, а сильный ветер способствует распространению огня. Российская туристка Александра, которая отдыхает в Сиде, рассказывает в телеграм-канале Мэш о том, что над горизонтом поднялась мощная дымовая завеса, а море покрылось пеплом. Огонь пытаются тушить как с помощью самолетов и вертолетов, которые берут воду непосредственно из моря, так и наземной техникой. В процессе задействованы 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.

Одна из пожарных машин перевернулась, водитель получил тяжелые ранения. Все экскурсии в зоне стихийного бедствия отменены. Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать территорию отелей.