Суд освободил из изолятора петербуржца, который оскорблял верующих и угрожал христианам холодным оружием

Теперь мужчина находится под домашним арестом в ожидании судебного заседания.

Петродворцовый районный суд отправил Павла Голикова под домашний арест. Против избранной меры пресечения мужчина не возражал. Дело в том, что 35-летний администратор парикмахерской на прошлую Пасху пришёл к собору Архангела Михаила в Ломоносове, чтобы обрушиться на верующих с критикой. Мужчина записал видео, в котором издевался над христианами и называл их неполноценными людьми. Затем он выложил ещё одно видео, но уже с иным посылом. В его ролике появился топор, мачете и перцовый баллончик. Голиков, называющий себя язычником, показывал оружие и угрожал христианам физической расправой. Мужчину задержали через несколько месяцев после публикации видео и поместили во временный изолятор. При этом у него изъяли ноутбук, флешку, всё холодное оружие и флаконы с таблетками.

По делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих Голиков проведёт под домашним арестом как минимум два месяца.