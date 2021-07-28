Обвинение запросило 2 года ограничения свободы для Любови Соболь по так называемому «санитарному делу»

Обвинение запросило 2 года ограничения свободы для соратницы Алексея Навального Любови Соболь по так называемому «санитарному делу». Об этом после заседания в Преображенском суде Москвы сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Если суд с этим требованием согласится, то Соболь придется находиться дома с 22 часов до 6 утра, не участвовать в массовых мероприятиях, не покидать свой район и четыре раза в месяц отмечаться в полиции.

Всего по делу проходят десять человек. По версии следствия, их публикации в соцсетях с призывами выйти на акцию в поддержку Навального 23 января, создали угрозу массового заболевания людей. Изначально Соболь находилась под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.