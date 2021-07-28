Шеф-редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов после сегодняшнего обыска и допроса остался в статусе свидетеля по делу о клевете. Оно было возбуждено по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа. Несмотря на то, что журналист не является подозреваемым, у него изъяли загранпаспорта и всю технику. Об этом сам Доброхотов рассказал, выйдя из отдела полиции. Доброхотов добавил, что сотрудники полиции в основном вели себя корректно, если не считать изъятых вещей и выломанной двери в его квартиру.

Ван дер Верфф пытался доказать, что Россия непричастна к делу о сбитом в Донбассе Боинге в 2014 году. В свою очередь Инсайдер утверждал, что блогер сотрудничал с российской разведкой и получал деньги от Минобороны за распространение информации о катастрофе. Твит Доброхотова, о котором идет речь, был сделан в ноябре прошлого года, сейчас он удален.

На днях Минюст внес Инсайдер в реестр СМИ-иностранных агентов.

