Украина вводит двухнедельный карантин для всех прибывающих из России и Индии

Мера коснется тех, кто провел последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах. Об этом сообщил глава минздрава Виктор Ляшко в ходе заседания правительства. По его словам, новые правила вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, их цель — снизить возможность распространения вируса на территории Украины.