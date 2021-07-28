В России обе дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» получили почти 20 миллионов человек

Полный цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» — 1 миллион, «КовиВаком» привились около 300 тысяч россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Таким образом, по ее словам, всего в России полностью вакцинировано более 21 миллиона человек.