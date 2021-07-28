Россия и США на консультациях в Женеве по стратегической стабильности обсудили ситуацию в области безопасности

Россия и США на очередном раунде консультации в Женеве по стратегической стабильности обсудили ситуацию в области безопасности и перспективы установления нового контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщают внешние политические ведомства двух стран по итогам встречи. В Госдепартаменте оценили переговоры как профессиональные и содержательные. Стороны договорились провести следующий раунд в конце сентября.