Прокурор запросил для Любови Соболь два года ограничения свободы по «санитарному делу»

Прокурор в ходе заседания в Преображенском суде Москвы запросил для соратницы Алексея Навального Любови Соболь два года ограничения свободы по «санитарному делу». В частности, она должна находиться дома с 22 до 6 утра, не участвовать в массовых мероприятиях, не покидать свой район и четыре раза в месяц отмечаться, — сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Всего по делу проходят десять человек. По версии следствия, их публикации в соцсетях с призывами выйти на акцию в поддержку Навального 23 января, создали угрозу массового заболевания людей. Изначально Соболь находилась под домашним арестом, затем меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
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