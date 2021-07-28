Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 завоевали серебряные медали на Олимпиаде

В финальных матчах мужчины проиграли сборной Латвии, а женщины – американкам. Соревнование по баскетболу 3х3 впервые были включены в программу Олимпийских игр.

Сегодня медаль в копилку россиян добавил и гимнаст Никита Нагорный, ставший бронзовым призером в личном многоборье. Бронзу также завоевала дзюдоистка Мадина Таймазова. Она выиграла награду в весовой категории до 70 килограммов. Серебро принесли российские пловцы. Они заняли второе место в эстафете 4х200 метров вольных стилем.

Теперь у сборной Олимпийского комитета России 23 медали. По этому показателю они находятся на третьем месте, уступая Соединенным Штатам и Китаю.

