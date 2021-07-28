Теннисист Даниил Медведев потребовал лишить аккредитации чилийского журналиста, который задал провокационный вопрос

Российский теннисист Даниил Медведев потребовал лишить аккредитации чилийского журналиста, который задал ему в микст-зоне провокационный вопрос.

Матч с Фабио Фоньини был крайне тяжелым для второй ракетки мира. Из-за проблем с дыханием и жарой Медведев несколько раз вызывал врача, вынужден был встать под холодный душ. В микст-зоне не назвавший себя представитель прессы задал нашему спортсмену вопрос «Не считает ли он, что россияне на Играх несут клеймо обманщиков». Медведев разозлился и сказал, что впервые в жизни не станет отвечать и, обратившись к представителям международной федерации тенниса, добавил, что не хочет больше никогда видеть этого человека. Инцидент вызвал резкую реакцию в России. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков отметил, что форма вопроса сопоставима с оскорблением, а Медведев ответил достойно. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что желание провоцировать вызывают чистые победы россиян, а Олимпийском комитете России дистанцировались от конфликта – скандалы и запреты – это не к нам.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал мужского теннисного турнира Олимпиады, где сыграет с испанцев Пабло Карренья-Бусто.