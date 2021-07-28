В России впервые с конца июня зарегистрировали меньше 23 тысяч случаев зараженных коронавирусом за сутки

При этом общее число инфицированных, по данным оперативного штаба, за все время эпидемии превышает 5,5 миллионов. За сутки в стране умерли 798 человек – больше, чем накануне. Всего умерших, как заявляют власти, больше 156 тысяч.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Обязательные прививки для определенных категорий граждан ввели в более чем сорока регионах.

Минздрав разрешил исследование на людях первой вакцины от коронавируса, которую создаёт петербургская частная компания BioCad. Новый препарат позволит значительно снизить количество побочных эффектов, рассказал «Эху Москвы» в Петербурге представитель фирмы Павел Яковлев.

В первом этапе клинических исследований участвуют 360 человек. испытания рассчитаны на пять лет, однако в BioCad надеются, что вакцину официально одобрят раньше.