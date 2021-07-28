Роскомнадзор потребовал от сервисов Youtube и Twitter заблокировать аккаунты структур и сторонников Алексея Навального

Роскомнадзор сообщил, что направил в адрес иностранных соцсетей требование о блокировке аккаунтов Фонда борьбы с коррупцией, который власти считают экстремисткой организацией и иностранным агентом, Фонда защиты прав граждан, который внесен в список экстремистских организаций, и аккаунтов штабов политика Алексея Навального, которые внесли в перечень экстремистских организаций и запретили. Причем речь идет также об их региональных подразделениях, и организаторах. До этого сегодня политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь написала о требовании Роскомнадзора заблокировать ее «Твиттер». Днем ранее соратники Навального Леонид Волков, Георгий Албуров и Владимир Милов сообщили, что российское ведомство требует от портала YouTube закрыть доступ к их каналам.

Тем временем, Таганский районный суд Москвы признал законным штраф для компании «Фейсбук» на 26 миллионов рублей. Соцсеть обвинили в отказе удалить запрещенный контент –призывы к участию в акциях в поддержку Алексея Навального.