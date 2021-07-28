Следствие сочло, что журналист Роман Доброхотов оклеветал офицеров ГРУ

Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на постановление о возбуждении уголовного дела. Ранее стало известно, что главный редактор издания Инсайдер (признано в России иностранным агентом) проходит свидетелем по этому делу. Сегодня в его квартире, а также в квартире родителей прошли обыски, а самого Доброхотова увезли на допрос.

При этом поводом для преследования стало заявление нидерландского блогера Макс ван дер Верффа. Его адвокат Сталина Гуревич рассказала, что поводом стало расследование Инсайдер, в котором ее подзащитного обвиняют в связях с российским Минобороны. По мнению Гуревич, следователи проводили обыск у Доброхотова, чтобы найти доказательства информации, которое опубликовало издание.

Самого Доброхотова уже отпустили после допроса. Он рассказал журналистам, что пока остается в статусе свидетеля. Доброхотов предположил, что уже на этой неделе министерство юстиции может включить в список иноагентов и его самого.

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире «Эха Москвы», что блогер Макс ван дер Верфф, который обвиняет Доброхотова в клевете, специализируется на конспирологических теориях. Главная цель материалов Ван дер Верффа – максимально размыть официальную версию альтернативными вариантами развития событий, объяснил Грозев.

Интернет-издание «Инсайдер», которое российские власти считают иностранным агентом, существует уже восемь лет. За это время оно прославилось своими журналистскими расследованиями.

Журналисты проекта в основном занимаются проверкой фактов, расследованиями и политической аналитикой, говорится на сайте издания.

Так, одна из самых «громких» публикаций связана с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Журналистам удалось установить причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к преступлению, а также доказать, что они являются сотрудниками российских спецслужб. В целом, теме операций ГРУ и отравлениям политических противников издание посвятило 15 материалов.

Широкий резонанс получило и расследование отравления политика Алексея Навального. Работу провела целая группа журналистов из The Insider, Bellingcat и CNN. Когда полиция продолжала молчать, именно благодаря им общественности стали известны имена тех, кто долгое время следил за оппозиционером, а в последствии и едва не убил его. По данным расследователей ключевую роль в покушении сыграло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Немало работы провели журналисты The Insider и в направлении расследования сбитого над Донбассом малазийского «Боинга». В частности, в расследовании сказано, что основным фигурантом дела с позывным «Дельфин», которого разыскивала Совместная следственная группа, оказался российский генерал-полковник Николай Ткачев. Кроме того, Боинг был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», утверждают журналисты.

На сайте также есть материалы, посвященные тому, как и за чей счет живут российские чиновники, а также о бизнесе и имуществе, связанном с Владимиром Путиным.

За годы работы журналисты The Insider были удостоены ряда международных наград, среди которых премия «Инновация» от Совета Европы, The European Press Prize и Free Media Award.