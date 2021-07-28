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18:10, 28 июля 2021

Президент США назвал настоящей проблемой Владимира Путина ограниченность российской экономики

Об этом Джо Байден сказал в преддверии российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Американский президент уверен, что экономика России ограничена ядерным оружием и нефтью, а это создает трудности для руководства страны. По словам Джо Байдена, больше российская экономическая сфера ни на чем не базируется.

Джо Байден также отметил, что американская разведка лучше российской. Более того президент США думает, что Владимир Путин это знает. С такими громкими заявлениями американский лидер выступил во время обращения к разведывательному сообществу США. На них вскоре ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочными знания Белого дома о современной России. И подчеркнул, что заявления президента Соединенных штатов о российской экономике неверны, в частности, потому что доля нефтегазового сектора в ВВП составляет около 15%.

Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в дальнейшем администрация Джо Байдена будет предоставлять ему более достоверную информацию.

Политолог, научный сотрудник University College of London Владимир Пастухов считает эти слова Байдена были мотивацией для спецслужб. Пастухов добавил, что Байден своей реальной политикой продемонстрировал, что США не нашли ниточку для диалога с Россией, и подтверждением этому является ситуация с Северным потоком.

В Женеве сегодня проходят российско-американские консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

В поиске нового подхода к контролю над вооружениями Москва и Вашингтон, вероятно, столкнутся со старым требованием России о том, чтобы США перестали препятствовать ограничениям своей противоракетной обороны, что русские рассматривают как долгосрочную угрозу, а американцы — как средство сдерживания войны, пишет накануне встречи в Женеве американская пресса. Прорывов от женевской сессии в США не ожидают, но консультации, вероятно, приведут к дополнительным переговорам. В отличие от прошлых договоров в области стратегической стабильности, сегодня речь идет не только о ядерном оружии, но и новых технологиях, такие как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект и космическое оружие, которыми занимаются не только США и Россия, но и стремительно прогрессирующий в этой области Китай. Администрация Джо Байдена хочет, чтобы Москва согласилась ограничить так называемое нестратегическое ядерное оружие, на которое не распространяется СНВ-3. Некоторые эксперты по контролю над вооружениями считают, что это представляет возможность компромисса.

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена в должности президента США прошла в Женеве 16 июля.

Издание Politico считает, что администрация Байдена склоняется к более сдержанной санкционной политике в отношении России, не предполагающей преследования западных активов Владимира Путина и его ближнего круга, фокусируя свои основные усилия на Китае как на значительно большей угрозе для Америки.

«Советники президента сомневаются, что поиски богатств Путина накажут его в той мере, в какой это предсказывают критики. После энергичных внутренних обсуждений, в Белом доме приняли решение о менее агрессивном подходе — без эскалации напряженности и угроз потенциальному сотрудничеству двух стран в противостоянии совместным вызовам», — говорится в статье. — «США, — утверждают чиновники в администрации, — ждут от отношений с Россией стабильности и предсказуемости, а не бесконечных трений и разногласий».
«Российская оппозиция и ее сторонники, — говорится далее в статье, — уверяют, что такой подход не решит ключевой проблемы России, управляемой Путиным и кучкой лояльных ему клептократов. Равно как это не удержит его от причинения вреда Америке в будущем». “ Если вы хотите изменить его поведение, вам нужно сконцентрироваться на том, что он ценит больше всего — на деньгах, которые он украл у российского народа и удерживает через своих олигархов”, — приводит Политико слова известного западного финансиста Билла Браудера.
Критики Кремля удивлены тем, что Байден до сих пор не ударил по богатым друзьям Путина, — говорится далее в статье, — хотя президент США не раз обещал бороться с глобальной коррупцией как главным приоритетом политики национальной безопасности. В апреле был обнародован очередной , пакет мер в отношении не-олигархических структур и бизнесменов, а также российских дипломатов — в наказание за вмешательство в последние президентские выборы. Однако и до, и после саммита Путин-Байден атаки хакеров на американские компании продолжались, а газопровод Колониал Пайплайн из-за них пришлось временно закрыть. Возможно, заключает Политико, что Байден дал зеленый свет действиям своей разведки в киберпространстве. Его ближайшие помощники не раз утверждали, что стратегия Вашингтона в отношении Москвы в этой и других областях будет большей частью незаметной. Несогласные с такой позицией, тем не менее, уверены, что «эти шаги вряд ли смогут сдержать Путина, который уже научился приспосабливаться к подобным маневрам со стороны Соединенных штатов».

Некоторые собеседники издания Politico также считают, что борцы с режимом Путина переоценивают возможности Америки в деле обнаружения разбросанных по всему миру так называемых «тайных счетов российского президента и его окружения».


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