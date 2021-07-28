Руководству «Тотального диктанта» неизвестны причины проверки Минюста

Руководству фонда «Тотальный диктант» неизвестны причины проверки Минюста. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фонда Ольга Ребковец.

«Мы не знаем мотивировку, не знаем конкретных причин проверки. Общая цель сформулирована как проверка с целью выяснения соблюдения законодательства РФ» – сообщила она.

Ребковец отметила большой объем документов, запрошенных ведомством. «Они относятся и к финансовой деятельности фонда, и к взаимоотношению с сотрудниками — штатное расписание, и договоры с сотрудниками, и грантовые договоры, и отчетность в соответствующие службы — налоговую, статистическую отчетность и тд. Авансовые платежи, сведения о местонахождении организации, договор аренды. Это достаточно большой объем документов, но они все в поле деятельности фонда, конечно, находятся, мы будем их готовить, предоставлять, и в процессе будем уже понимать, как обстоят дела» – пояснила она.

Ребковец сказала, что у проекта нет предположений о том, чего ждать от проверки. «Мы ни разу не сталкивались с проверками Минюста, поэтому у нас нет ни позитивного, ни негативного опыта взаимодействия. Понятно, что мы ведем свою деятельность открыто, предоставляем своевременно отчеты» – заключила она.

Сегодня стало известно о внеплановой проверке фонда «Тотальный диктант». Ранее образовательная акция «Тотальный диктант» не получила президентский грант, а во время подготовки «Тотального диктанта-2021» Россотрудничество отказалось проводить акцию за границей. Это произошло после того, как автором текста был выбран писатель Дмитрий Глуховский.