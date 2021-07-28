Минюст проведет внеплановую проверку фонда «Тотальный диктант»

Она пройдет в августе. Ведомство прислало «список на 6 листов с запросом документов», написала в фейсбуке директор фонда Ольга Ребковец. В интервью интернет-изданию «МБХ медиа» она уточнила, что министерство собирается проверить «сведения о фактическом адресе организации», который в своем обращении указал «некий гражданин Корзухин М.И.».

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» с 2004 года проводит одноименную просветительскую акцию, в ходе которой любой желающий может проверить свою грамотность.