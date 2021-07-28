Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт соратницы Алексея Навального Любови Соболь

Уведомление пришло накануне поздно вечером, написала она на своей страничке. В надзорном ведомстве пояснили, что аккаунт Соболь используется для «пропаганды деятельности и реализации мероприятий» структур Навального, которые суд в июне объявил экстремистскими организациями.