Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днём крещения Киевской Руси

Он подчеркнул, что этот день является частью украинской истории. Зеленский добавил, что Украина многообразна в религиозном плане, и также призвал граждан страны сохранять себя и государство.

Напомним, в конце июня во время прямой линии российский президент сказал, что украинцы и русские это один народ, а позже на сайте администрации главы государства была опубликована статья Владимира Путина, в которой среди прочего говорилось, что и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси. Еще раньше Путин критиковал украинский законопроект о коренных народах, называя его несоответствующим истории.

После выхода статьи Путина, Владимир Зеленский сказал, что если бы украинцы и россияне действительно были одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

