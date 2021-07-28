Первый приговор за сбитого электросамокатом ребёнка вынесли в Петербурге

Виновник столкновения выплатит семье пострадавшего мальчика 200 тысяч рублей.

Мировой суд Колпинского района признал Валерия Зюзина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь петербуржец не только выплатит серьезную компенсацию семье ребёнка, но и должен будет провести 300 часов на обязательных работах. Само столкновение произошло больше месяца назад. Зюзин катался на электросамокате в Колпинском парке рядом с озером Чухонка. Мужчина не заметил маленького мальчика на велосипеде и сбил его. Ребёнок упал и сильно ударился головой об асфальт. Он получил тяжёлую травму, которая потребовала проведения срочной операции. Несколько дней мальчик провёл в реанимации детской больницы имени Раухфуса. Зюзин, в свою очередь, признал вину за произошедшее столкновение.

Чиновники Петербурга этим летом взялись за ограничение работы компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Из-за нескольких происшествий с участием самокатов на складах крупных сервисов по их аренде прошли обыски.