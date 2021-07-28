Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова допросили после обыска

Шеф-редактора издания The Insider, недавно признанное российскими властями иноагентом, Романа Доброхотова допросили после обыска. Он успел сообщить журналистам, что это связано с делом о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа.

Как сообщает проект «Правозащита Открытки», допрос Доброхотова только что завершился. Он все еще проходит по делу в статусе свидетеля.

В ходе обыска в квартире журналиста изъяли загранпаспорт, телефон, ноутбук и планшеты, в том числе у его ребенка. Следственные действия прошли также у его родителей. Известно, что сегодня Доброхотов собирался улететь из России в командировку.

Ван дер Верфф пытался доказать, что Россия не причастна к делу о сбитом Боинге в Донбассе в 2014 году. The Insider утверждал, что блогер сотрудничал с ГРУ и получал от российского Минобороны деньги за распространение информации о катастрофе.