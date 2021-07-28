В Кремле заявили об ошибочном понимании России властями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления американского лидера Джо Байдена насчет России неверны по сути. По его словам, глава Белого дома озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Песков добавил, что помощникам Байдена стоило бы подготовить для него качественную справочную информацию. Накануне президент США во время выступления в офисе директора Национальной разведки отметил, что у президента Владимира Путина есть реальная проблема. Байден сказал, что российский лидер руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего. Среди отечественных достижений Песков, как передает ТАСС, назвал передовую ядерную энергетику, развитие инновационных областей, мощнейшее, по его выражению, сельское хозяйство и сектор строительства.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Кремль считает США не партнерами, а оппонентами.