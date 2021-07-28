Муниципальный депутат района Зюзино Александр Замятин сообщил о жалобах от работников бюджетной сферы, которые получает в твиттере. Работодатели требуют внести недостающие данные на сайте mos.ru под угрозой отстранения от работы. Сам Замятин считает, что это нарушает российское законодательство. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы». Замятмин добавил, что с ним уже связалось несколько юристов, которые готовы проконсультировать и, возможно, выйти с исками в суды, но ситуация осложняется тем, что работники боятся увольнений.

