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Эксклюзив Эха 16:32, 28 июля 2021

Муниципальный депутат района Зюзино Александр Замятин сообщил о жалобах от работников бюджетной сферы

Муниципальный депутат района Зюзино Александр Замятин сообщил о жалобах от работников бюджетной сферы, которые получает в твиттере. Работодатели требуют внести недостающие данные на сайте mos.ru под угрозой отстранения от работы. Сам Замятин считает, что это нарушает российское законодательство. Об этом он рассказал в интервью «Эху Москвы». Замятмин добавил, что с ним уже связалось несколько юристов, которые готовы проконсультировать и, возможно, выйти с исками в суды, но ситуация осложняется тем, что работники боятся увольнений.



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